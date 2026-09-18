Космический городок с ракетами и воркаут-комплекс: как преобразился двор в Марьино

Во дворе жилых домов в районе Марьино на юго-востоке Москвы создано современное общественное пространство с космическим игровым городком и спортивным кластером. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На улице Новомарьинской обновили детскую игровую зону, оборудовали площадку для занятий спортом на свежем воздухе, привели в порядок пешеходные маршруты и дворовые проезды, восстановили газоны. Центральным элементом детского пространства стал большой многоуровневый комплекс в космической тематике. Его башни стилизованы под ракеты и дополнены круглыми «иллюминаторами». Внутри предусмотрены переходы, лестницы и элементы для лазания, а спуститься можно по закрытой винтовой горке.

Для активных игр установили канатные конструкции, карусель, классические качели и качели-гнезда. Для малышей предусмотрели отдельные игровые элементы. По периметру появилось разноцветное ограждение, а на площадке уложено травмобезопасное покрытие.

Рядом оборудована спортивная зона для жителей разных возрастов: уличные тренажеры для самостоятельных занятий и воркаут-комплекс с турниками, гимнастическими кольцами, рукоходами и скамьей для упражнений. Для спокойного отдыха разместили лавочки.