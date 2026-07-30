Кот и новорожденный: зоопсихолог рассказала, как сохранить вечернюю игру и не травмировать питомца

Зоопсихолог Светлана Капустина в беседе с Life.ru объяснила, как подготовить питомца к появлению в доме ребёнка. По её словам, все животные реагируют на пополнение в семье по-разному, поэтому хозяевам важно сохранить хотя бы часть привычных для питомца ритуалов.

Специалист посоветовала по возможности продолжать утренние прогулки с собакой в том же режиме, что и раньше. Если кот привык вечером играть в удочку-дразнилку после возвращения хозяина с работы, эту традицию лучше не прерывать. График неизбежно изменится, но те ритуалы, которые давали животному ощущение предсказуемости, помогут ему спокойнее принять перемены.