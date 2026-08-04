Кот принес пыльцу на шерсти: гематолог объяснил, как защитить аллергика и питомца в сезон цветения

Гематолог, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Андрей Корсунов в беседе с Агентством городских новостей « Москва » дал рекомендации аллергикам, у которых есть домашние животные. По его словам, пыльца оседает на шерсти питомцев, поэтому после каждой прогулки животному необходимо протирать лапы и шерсть влажным полотенцем, а при возможности — купать.

Врач посоветовал приучать и детей, и взрослых мыть голову и тело сразу после возвращения с улицы, а также обязательно промывать нос солевым раствором. Пыльца оседает на волосах, коже и слизистой, и ее нужно механически удалять. Уличную одежду рекомендовано снимать прямо у входа, не заносить в спальню и не бросать на кровать, а сразу складывать в герметичный пакет до стирки. Стирать ее следует после каждой прогулки, постельное белье — минимум раз в два-три дня. Сушить вещи на балконе или на улице нельзя, только в помещении или в сушильной машине, иначе пыльца осядет на свежевыстиранном белье.