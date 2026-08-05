Кот ученый, книжные закладки и пикник с питомцем: как музеи Москвы отпразднуют День кошек

Столичные музеи подготовили специальную программу к Международному дню кошек, который отмечается 8 августа. Праздничные мероприятия пройдут в субботу и воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

По данным ведомства, Музей Паустовского 8 августа проведет тематический день: с 11:00 до 18:00 гостей ждут презентация выставки, эксклюзивная экскурсия с музейной кошкой Мусей и литературный пикник, на который можно прийти со своим питомцем или его фотографией. Главное условие — подготовить рассказ о животном. Всем участникам обещают памятные сувениры и сертификаты на посещение музея, а лучшие сочинения опубликуют на сайте учреждения.

Государственный музей Пушкина на Пречистенке приглашает юных москвичей на экскурсию «Сказки ученого кота». Она начнется 8 августа в 11:00. Детям расскажут, кто такой Кот ученый, где он обитает и какие сказки рассказывает, а также предложат выполнить задания и отгадать загадки. Завершится экскурсия рисунком портрета ученого кота или фрагмента придуманной сказки.

В Государственном Дарвиновском музее День кошек отметят в рамках проекта «Лето в Москве». С 10:30 до 16:00 в залах будут работать игровые зоны «Шустрые котята» и «Кошки-мышки», развлекательный тест «Какая ты кошка» и квест «Кошки мира», позволяющий проверить знания о диких обитателях планеты. Желающие смогут сделать книжную закладку или нарисовать кота своей мечты. Билеты доступны в сервисе «Мосбилет».