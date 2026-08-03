Коврик с флагом России стоил выдворения: гражданку Узбекистана отправят на родину 6 августа

Гражданку Узбекистана, в квартире которой обнаружили коврик с изображением российского флага, выдворят из России. Билет на родину ей оформили за счет миграционного фонда, отправка запланирована на 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе агентства миграции республики.

Ранее в соцсетях распространилось видео рейда правоохранителей в Нижегородской области. Во время проверки в жилье женщины нашли коврик с государственным флагом РФ, после чего рассматривался вопрос о возможном возбуждении дела о надругательстве над флагом. В агентстве миграции Узбекистана уточнили, что представители ведомства в России и генконсульство республики в Казани взаимодействуют с российскими структурами и выясняют детали случившегося. Женщине оказывают необходимую консульско-правовую помощь.