«Краеугольный камень цивилизации» под угрозой: в СПЧ требуют исключать учеников за агрессию к педагогам

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступил с резкой инициативой. Он считает, что учеников, поднявших руку на педагога, следует немедленно исключать из школы решением педсовета, без лишних обсуждений. Фадеев назвал недопустимость нападения на учителя фундаментальным табу и краеугольным камнем общественной жизни.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего громкого инцидента в Екатеринбурге. Там молодой учитель был осужден к полутора годам принудительных работ и обязали выплатить компенсацию восьмикласснику, которого он силой вывел с урока к директору. После суда педагог лишился работы и был вынужден устроиться монтажником домофонов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьник ранил учительницу ножом после ссоры с матерью.