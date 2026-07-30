Нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с « Москвой 24 » рассказала, что блюда из крапивы становятся все популярнее, однако подходят не всем. По ее словам, растение содержит витамины, минералы и антиоксиданты, но при ряде заболеваний и состояний требует осторожности.

Специалист пояснила, что крапива способствует свертыванию крови, поэтому тем, кто принимает разжижающие препараты, стоит быть внимательными. Меры предосторожности касаются также людей с заболеваниями почек и аллергическими реакциями. Беременным рекомендуется употреблять растение аккуратно. Чтобы сохранить максимум полезных веществ, крапиву лучше использовать свежей или подвергать минимальной термической обработке, поскольку при длительном нагреве часть витаминов разрушается. Собирать ее следует только в экологически чистых местах, вдали от дорог и промышленных зон.