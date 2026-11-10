«Красотки в бикини»: китайцы тайно снимают россиянок на пляже Хайнаня — и спорят, этично ли это

SHOT: на Хайнане китайцы тайно снимают россиянок в бикини и публикуют в соцсети

Общество

Российские туристки в купальниках привлекли внимание жителей китайского Хайнаня: на популярном пляже Дадунхай в Санье местные жители исподтишка фотографируют и снимают отдыхающих девушек, а затем публикуют кадры в соцсетях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Некоторые пользователи уже обвинили авторов таких роликов в скрытой интимной съемке.

Фотографии россиянок сопровождают подписями вроде «Красотки в бикини» и «Иностранцы захватили Дадунхай». Под публикациями китайцы восхищаются внешностью туристок, оставляют комплименты их фигурам и обсуждают смелость девушек. При этом далеко не все одобряют подобный контент: часть комментаторов возмутилась тем, что женщин снимают без их ведома.

Заметна и разница в пляжных привычках: многие китаянки предпочитают закрытые купальные костюмы, широкополые шляпы и зонты, стараясь защитить кожу от загара, тогда как россиянки выбирают открытые бикини и проводят много времени под солнцем. Отдыхающих из России в Дадунхае уже больше, чем туристов из многих других стран: по данным туристического ведомства Саньи, в январе 2026 года курорт принимал свыше пяти тысяч россиян еженедельно, а их доля среди отдыхающих в районе Дадунхай достигала 70%.

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