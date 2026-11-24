Новое городское кладбище в Красноярске разместят в районе северо-восточного промузла, в Советском районе за Красноярским алюминиевым заводом. Об этом рассказал глава города Сергей Верещагин. Предварительная площадь участка составит 80 гектаров. Разработку проектной документации начнут в ближайшее время, сдать ее намерены к середине будущего года.

По словам мэра, о дефиците мест захоронений ему часто говорят жители. В течение года этим вопросом занимались, специалисты прорабатывали нормативную основу, а под будущее кладбище сформировали площадку между улицей Кразовской и федеральной трассой. На территории предусмотрят место для крематория и колумбарных стен, административный корпус, площадки для сбора ТКО и парковки.

Сейчас в городе десять кладбищ общей площадью свыше 430 гектаров, но действуют только Бадалык и Шинников, ресурсы которых тоже исчерпаны. Место для нового кладбища ищут больше десяти лет. В 2013 году рассматривали участок на землях Шуваевского сельсовета, но проект встретил резкое неприятие жителей.

Пять лет назад обсуждали окрестности деревни Старцево: площадку не удалось согласовать, поскольку часть ее находилась на землях лесного фонда. Нынешний вариант не занимает полезные земли, и там проще организовать постоянное транспортное сообщение.

Крематория в Красноярске нет: усопших возят в Новосибирск. Частные инвесторы много лет не могут реализовать проект, а в начале года Верещагин заявлял, что муниципалитет готов взяться за него сам.