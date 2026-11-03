«Крепость народа русского»: Губерниев объяснил, почему влюблен в Урал и его женщин

Комментатор Губерниев: на Урале живут прекрасные, умные люди

Общество

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев охарактеризовал жителей Урала в интервью E1.ru. По его словам, в этом регионе живут прекрасные и умные люди. Урал он назвал «крепостью народа русского» и отметил, что там очень красивые женщины.

Губерниев добавил, что Урал — самобытнейший, огромный, миллионный регион, где строят экономику России, работают каждый день, рожают и воспитывают детей. Таким образом, по мнению комментатора, Урал сочетает масштаб, трудовую повседневность и сильные человеческие качества жителей.

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