Крещение у постели тяжелобольных детей: священник объяснил, почему это не просто обряд, а духовное утешение для близких

В детском паллиативном отделении Брянской областной больницы совершили таинство крещения двух младенцев. Обряд провел настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, руководитель сестричества милосердия Брянской епархии иерей Илия Бурдуков.

На таинстве присутствовали родители малышей, сестры милосердия, заведующая отделением, сотрудницы учреждения и директор благотворительного фонда «Ванечка» Ирина Цыганкова. Крестной матерью одного из детей стала сестра милосердия.

В епархии отметили, что крещение в паллиативном отделении — это не просто совершение обряда, а встреча человека с Богом в важный и сокровенный момент жизни. Принявшие крещение младенцы были приобщены к полноте вечной жизни, а их близкие получили духовное утешение и надежду.

Сестры милосердия ежедневно дежурят в детском паллиативном отделении, помогая медицинским работникам и ухаживая за детьми.