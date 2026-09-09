Кресла с электроприводом и приватностью: как Emirates пытается переманить тех, кто устал переплачивать за бизнес-класс

Решение стало ответом на растущий спрос среди премиальных туристов и изменение структуры корпоративных поездок. Авиакомпании по всему миру стремятся оптимизировать пространство широкофюзеляжных самолетов, делая ставку на промежуточные классы обслуживания. Это особенно актуально на фоне рекордных цен на билеты бизнес-класса на трансатлантических и транстихоокеанских маршрутах.

Эксперты отрасли отмечают, что новый дизайн сокращает разрыв в комфорте между премиум-экономом и бизнес-классом, сохраняя четкую дифференциацию сервиса. Внедрение технологий, ранее доступных только в премиальных кабинах, делает продукт более привлекательным для пассажиров длительных перелетов.

Аналогичную стратегию реализуют и другие крупные перевозчики. American Airlines позиционирует премиум-эконом как аналог внутреннего первого класса, предлагая увеличенное пространство для ног и расширенный сервис. Lufthansa в рамках программы «Allegris» делает упор на эргономику и улучшенное питание, называя премиум-эконом одним из самых доходных сегментов в пересчете на квадратный метр салона.

Аналитики подчеркивают: современные кресла премиум-эконома приближаются по удобству к бизнес-классу прошлых поколений. Несмотря на отсутствие полностью плоской кровати, регулируемые подставки для ног, улучшенная обивка и мультимедийные системы создают достаточные условия для отдыха во время ночных рейсов. Развитие сегмента подтверждает глобальный тренд на четырехклассную компоновку салонов и «бизнес-лайт» опыт.