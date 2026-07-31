В Русской православной церкви разъяснили отношение к современному обустройству могил, в частности к размещению фотографий на надгробных крестах. Прямого запрета на это нет, главное — чтобы снимок служил сохранению памяти, а не превращался в объект почитания. Об этом пишет « Пронедра ».

Священнослужители напоминают, что основным символом на месте захоронения остается крест, а фотография выступает лишь способом сохранить образ близкого. Поэтому к оформлению могилы рекомендуют подходить с уважением и без излишнего декора. При этом в Церкви подчеркивают, что гораздо важнее внешнего убранства — молитва об усопшем, участие в поминальных богослужениях и сохранение доброй памяти о человеке.