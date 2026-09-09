Крест, который замироточил в машине внука, теперь на могиле: почему верующие Элисты массово идут к нему

Настоятель кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Элисте протоиерей Алексий Грищенко рассказал РИА Новости , что прихожане стали прикладываться к кресту на могиле свидетелей явления Христа — супругов Семена и Марии Бондаренко. Захоронение произошло 5 сентября, и за несколько дней большинство верующих уже стараются пройти к могиле.

Он напомнил, что 11 сентября 1946 года на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 26 человек — прихожане и священник Крестовоздвиженского храма Элисты — во время службы увидели Иисуса Христа в лучах света и священнических одеждах. Среди очевидцев были Семен и Мария Бондаренко. После этого Семен пешком отправился в Ставрополь, где заказал икону «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте», а через год принес ее обратно.

Прах супругов перезахоронили у Казанского собора 5 сентября. Обнаруженный в руке Семена Бондаренко деревянный крест после извлечения из гроба замироточил. Этот крест священник Иоанн Попов пронес на Общемосковском крестном ходе 6 сентября.

Два сына Бондаренко погибли на Великой Отечественной войне: один под Ленинградом в 1942 году, второй в Польше в 1944-м. Именем Семена Бондаренко названа площадь возле храма Святой Троицы села Троицкого, где жила его семья.