В Липецке разгорелся спор вокруг крещения малолетнего ребенка: отец мальчика обратился с жалобой в Липецкую епархию, заявив, что таинство провели без его уведомления и согласия. Об этом мать ребенка Ольга Х. рассказала в социальных сетях.

По ее словам, отец сначала долго уговаривал ее завести ребенка, но на седьмом месяце беременности оставил семью. После крещения сына он направил официальное обращение на имя митрополита Липецкого и Задонского Арсения. Жалоба зарегистрирована в епархии 20 августа 2026 года.

Автор обращения Антон И. указал, что таинство совершили в июне–июле 2026 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы без его участия. Он также отметил, что не проходил катехизическую подготовку. В заявлении мужчина сослался на церковные нормы и документы Русской Православной Церкви о порядке подготовки к крещению и ответственности родителей за христианское воспитание. Отдельно упомянут документ Священного Синода «О крещении младенцев, родившихся при помощи „суррогатной матери“», что вызвало возмущение матери ребенка.

В комментариях Ольга Х. уточнила: она допускает, что бывший партнер хочет «раскрестить» ребенка.