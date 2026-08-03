Креветки, манго и мясо буйвола: какие индийские продукты заходят на российский рынок и чем они выгодны

Эксперт фуд-рынка, управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с « Абзацем » рассказал, что на российский рынок активно выходят традиционные индийские продукты, включая мясо буйвола, креветки и манго. По его словам, с учетом логистики и курса доллара цены на них примерно на 10–15 процентов ниже, чем на аналогичные товары из других стран.

Около 90 процентов морепродуктов, поставляемых Индией, составляет креветка, которая входит в число основных статей экспорта. Кроме того, поставляется мясо буйвола, используемое при производстве колбасных изделий, а также манго, картофель и тропические фрукты — ананасы, папайя и гуава. Панченко отметил, что Индия давно стала одним из главных торговых партнеров Москвы, а рост интереса к местной культуре и кухне отчасти способствует увеличению объемов поставок, которые могут быть как круглогодичными, так и сезонными.