Крошик не забыл дорогу домой: выпущенная на волю нерпа за три дня проплыла 150 км и вернулась к месту рождения

Знаменитый самец ладожской кольчатой нерпы Крошик, выпущенный в дикую природу после десяти лет реабилитации, за три дня добрался до места своего рождения. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Крошик преодолел около 150 километров и достиг окрестностей Стороженского маяка. По данным фонда, он двигался целенаправленно, практически не отклоняясь от маршрута. Именно там, будучи четырехкилограммовым детенышем с обмороженным пузом, он когда-то приполз к рыбаку.

Перемещения нерпы отслеживаются с помощью спутникового передатчика. До выпуска Крошик содержался в центре реабилитации в Репино и был известен как частый обитатель петербургского Водоканала.