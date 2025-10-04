Кровавый маньяк Попков рассказал, как убивал женщин

Михаил Попков, печально известный как "ангарский маньяк" и считающийся одним из самых жестоких серийных убийц в истории России и СССР, признался, что из-за большого количества совершённых им преступлений они накладывались друг на друга. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные РИА Новости.

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков признан виновным в 89 убийствах, что делает его наиболее жестоким серийным убийцей в истории России и Советского Союза. Его задержали в 2012 году, но новые подробности его преступлений продолжают всплывать. Попков приговорен к пожизненному заключению.

Одной из жертв серийного убийцы стала 36-летняя женщина, которая трудилась уборщицей в школе Ангарска. Попков встретил её в парке "Современник" в 2011 году, возвращаясь домой после ремонта в новой квартире. В ходе допроса Попков признался, что поссорился с женщиной, это вызвало у него гнев, и он решил ее убить, после чего последовал за ней.

«Затем все происходило быстро, он точно последовательность событий не помнит, так как прошло много времени, и у него было совершено много убийств женщин, они накладываются одно на другое», — говорится в материалах.

По данным следствия, мужчина сначала жестоко избил женщину, затем задушил ее. После этого он нанес ей удары топором по голове. Тело жертвы он переместил в кирпичное строение на территории парка, затем хладнокровно облил ацетоном и поджег.

В конце августа этого года Попков был осужден на 9,5 лет лишения свободы за убийство. С учетом предыдущих приговоров, его окончательный срок составил пожизненное заключение в колонии особого режима.

