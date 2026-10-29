«Крупа превращается в пустышку»: диетолог объяснила, чем опасны каши в пакетиках

Диетолог Мойсенко: быстрозавариваемые каши могут спровоцировать сахарный диабет

Общество

Замена привычных каш быстрозавариваемыми может спровоцировать сахарный диабет и хронический воспалительный процесс. Об этом «Абзац» рассказала диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, в быстрозавариваемом виде крупа превращается в «пустышку»: после такой обработки в ней не остается ни витаминов, ни микроэлементов.

Главный компонент, который сохраняется после подготовки такой каши, — сахар, а клетчатка теряется, что повышает вероятность лишнего веса, инсулинорезистентности и диабета.

Врач уточнила, что уже через полчаса после завтрака с быстрозавариваемой кашей человек начинает испытывать голод, а на смену энергии приходит сонливость, и вернуть продуктивность бывает крайне затруднительно. Ежедневный прием таких каш провоцирует изменения в микробиоме, а они становятся шагом к постоянным проблемам с ЖКТ.

Мойсенко объяснила, что сахар, который синтезируется в быстрых кашах, — это пустые углеводы, возникшие в результате обработки клетчатки; именно простые углеводы вызывают хроническое воспаление в кишечнике. Если микробиом меняется, воспаление будет сопровождать человека и дальше: уже через месяц здоровый кишечник при таком утреннем рационе становится нездоровым, а остальные микроэлементы перестают всасываться.

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