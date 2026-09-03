Российский тревел-блогер Алексей Жирухин описал необычный уклад жизни в дагестанском селе Цахур. В личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе « Дзен » он рассказал, что из-за крутого склона ровные участки здесь приходится буквально выискивать.

Поэтому новые дома часто строили на крышах уже существующих, а склон постепенно превратился в подобие каменной лестницы, где люди не только живут, но и ходят.

Всего в селе образовалось семь ярусов. Крыши домов используются как обычная дорога. Местный житель Магомед пояснил, что до ближайшего магазина по крышам он добирается за 20 минут, тогда как обход занял бы вдвое больше времени.

По словам блогера, после трех недель путешествия по Дагестану он перестал воспринимать такое устройство как странную достопримечательность. Для него это стало примером того, как люди осваивают горный склон, используя каждый метр с умом.