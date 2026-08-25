Крысы готовы больше работать за еду, если активировать орексин: как это открытие приблизило лечение депрессии

Ученые из Университета Нагоя в Японии выяснили, что нейроны, вырабатывающие вещество орексин, играют важную роль в пищевой мотивации. Эти клетки расположены в гипоталамусе и ранее связывались с бдительностью, энергозатратами и мотивацией. Новые эксперименты показали, как орексин влияет на оценку того, стоит ли прилагать усилия ради вознаграждения.

Нейробиолог Хироюки Мизогучи отметил, что активность орексина меняется в зависимости от ожидаемой награды. В ходе опытов крысы были готовы больше трудиться за пищу, когда соответствующие нейроны активировали, и теряли интерес при подавлении их активности. Это подтверждает: орексин может служить маркером усилий, затраченных на получение ожидаемого вознаграждения.

Исследователи также зафиксировали, что при высоких ожиданиях награды умеренная активация орексина усиливала мотивацию. Если же вознаграждение не поступало, активность вещества оставалась высокой. Это указывает на его ключевую роль в поддержании мотивации, а не просто в ее увеличении или снижении.

Понимание механизмов работы орексина может помочь в будущем лечить состояния, связанные с нарушением мотивации, — депрессию и зависимости. Результаты требуют дальнейших исследований на людях, но открывают новые направления в изучении мотивации. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.