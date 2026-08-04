Кучевые облака «хорошей погоды» накрыли Москву: ученый объяснил, почему дождя не будет

Старший научный сотрудник лаборатории динамики климата МФТИ Сулейман Мостаманди в беседе с Агентством городских новостей « Москва » сообщил, что в небе над столицей сегодня сформировались кучевые облака с плоским основанием — так называемые облака «хорошей погоды».

По его словам, они образуются за счет конвекции, когда прогретый у поверхности Земли воздух поднимается вверх, и в условиях устойчивой атмосферы обычно не сопровождаются осадками.

Ученый также пояснил, что погоду над Москвой сейчас определяют периферия антициклона и малоградиентное барическое поле, что обеспечивает слабый ветер, хорошую видимость и развитие типичных облаков «хорошей погоды».