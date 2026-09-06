Сервис OneTwoTrip подсчитал стоимость авиабилетов и проживания на популярных курортах в сентябре и октябре 2026 года. Самым доступным направлением для пляжного отдыха в бархатный сезон стала Махачкала.

Средняя цена перелета из России в одну сторону составляет ₽8680, а ночь в гостинице обойдется в ₽6100. На втором месте Сочи: билет на самолет — ₽11110, сутки проживания — ₽10900. Замыкает тройку абхазский Сухум с перелетом за ₽13820 и ночлегом за ₽5600.

Среди зарубежных направлений аналитики выделяют грузинский Батуми: ₽16180 за билет и ₽10600 за ночь. В Турции наиболее бюджетные варианты — Аланья (₽18790 и ₽8400) и Анталья (₽19280 и ₽9050). Недорогое проживание предлагает Мерсин: ₽7650 за ночь при перелете ₽22680.

Замыкают список казахстанский Актау (₽23600 за билет и ₽6620 за ночь) и Баку — самый дорогой из проанализированных городов: ₽25500 за перелет и ₽15300 за сутки.