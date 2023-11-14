«Куда опаснее есть бананы»: биолог считает, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас

С момента трагедии на ЧАЭС прошло уже достаточно много времени, однако до сих пор официально зона отчуждения остается безлюдной. Как выяснилось, это можно исправить уже сейчас.

В самом Чернобыле, например, по словам блогеров-путешественников, живет только обслуживающий персонал станции и небольшое количество людей, самовольно вернувшихся в родные края. Всего, по некоторым данным, около пары тыс. человек.

Кандидат биологических наук Наталья Колман считает, что при желании зону отчуждения можно полностью заселить людьми хоть сегодня.

«Аварии в Чернобыле уже 37 лет, но само понимание радиоактивности размыто. Человек больше боится ее, чем знает, что это такое. В 1986 году, когда произошли страшные события, самым опасным был йод-131 — он поразил больше всего людей. Кроме него выбрасывались в воздух цезий-137 и стронций-90. Все эти элементы опасны, в зависимости от их периода полураспада. У йода, например, он составляет всего 8 дней, у цезия — 30 лет, а у стронция — 29», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже у «долгоживущих» элементов, добавила биолог, концентрация уменьшилась вполовину. Йод же, который считается самым смертоносным при выбросе, уже вовсе не представляет опасности для человека в Чернобыле.

«На самом деле, сейчас куда опаснее есть бананы. Это самый радиоактивный фрукт, в нем содержится калий-40. Мы в целом постоянно окружены высоким уровнем радиации, но не замечаем его — телефоны, микроволновые печи и так далее. А вот в Чернобыле радиация в воздухе уже навряд ли определится, есть только пыльные пятна, которые могут подниматься в воздух и нести угрозу», — отметила Колман.

Многие блогеры-экстремалы, побывавшие в Чернобыле, делали там замеры и приходили к выводу, что уровень радиации там такой же, как и в любом другом среднестатистическом городе. Немногочисленные обитатели зоны отчуждения даже выращивают на этой уже не гиблой земле овощи и фрукты, пользуются колодцами с водой.

«В остальном решение о том, когда зону отчуждения можно будет заселить, зависит исключительно от властей. Это просто государственный вопрос, который должны рассматривать официальные лица», — подытожила биолог.

Ранее последний генерал Чернобыля рассказал, возможна ли ядерная война.