Куда поехать на концерт этой осенью: Белград, Ереван или сразу Бангкок?

Вечканова: Белград и Ереван подходят для коротких поездок на концерты

Общество

Эксперт сервиса OnlineTours Premium Дарья Вечканова рассказала, как организовать осеннюю поездку на концерты — от короткого визита в Белград или Ереван до полноценного отпуска в Бангкоке или на турецком курорте. Для быстрого путешествия, по ее словам, лучше всего подходят Белград и Ереван, передает «Газета.Ru».

10 октября на Белградской арене выступят Deep Purple. Вечканова отметила, что двух-трех дней достаточно, чтобы прогуляться по центру, посетить крепость Калемегдан и попасть на концерт. Если речь идет о короткой поездке в Ереван, эксперт посоветовала остаться в самом городе: пройтись по центру, подняться к Каскаду, зайти на Вернисаж и спокойно пообедать перед выступлением.

В Кемере с 23 по 26 сентября проходит музыкальный фестиваль Fallmazing Fest на территории отеля Rixos Sungate. Среди участников — Ханна, МОТ, Xolidayboy, SymphonyX и D.A.L.I & Philchansky. Вечканова рекомендовала не перегружать программу экскурсиями, а посвятить дни отдыху на море и свободным прогулкам.

28 ноября в Египте впервые за 19 лет выступит Shakira у пирамид Гизы. Эксперт напомнила, что пирамиды сами по себе привлекают туристов, поэтому стоит оставить свободное время для прогулок. На Каир и Гизу лучше выделить несколько дней, чтобы насладиться выступлением и прогулкой перед рейсом.

Резюмируя, Вечканова заметила: если времени немного, стоит смотреть в сторону Белграда или Еревана, Бангкок требует полноценного отпуска, а в Турции фестиваль изначально встроен в отдых у моря. Иногда проще сначала открыть афишу, а уже потом — карту.

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