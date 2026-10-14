«Куда ты идешь, дурашка?»: зоолог раскрыл секрет отпугивания медведей

Зоолог Кречмар: агрессивная музыка или крик заставит медведя уйти

Общество

Зоолог, охотовед, кандидат биологических наук Михаил Кречмар рассказал, как можно отпугнуть медведя. По его словам, одним из эффективных средств является смартфон. Специалист советует включить громкую современную агрессивную музыку — такое медведь воспринимает как угрозу и может уйти, передает АГН «Москва».

Кречмар также рекомендует туристам, грибникам и ягодникам носить с собой сигнальные свистки. Вместо перекликания голосом он советует переговариваться свистом — это тоже отпугивает хищника.

Человеческий голос, по словам зоолога, один из самых неестественных звуков в природе и также может заставить зверя уйти. Кречмар советует говорить спокойно, не крича. Он привел пример фразы «Куда ты идешь, дурашка?», после которой медведь обычно исчезает. Кричать на медведя эксперт не рекомендует: крик считывается как неуверенность и может спровоцировать агрессию.

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