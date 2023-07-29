«Купила продукты за свой счет»: жители Таганрога поблагодарили депутата, которая быстро помогла после удара ракеты ВСУ

ВСУ ударили по Таганрогу вчера вечером. Как сообщается, это была ракета комплекса С-200. К счастью, погибших нет. Да и дом, куда угодил снаряд, выстоял. Ему пробило крышу. Сегодня губернатор Ростовской области сообщил, что всем пострадавшим выделят деньги.

По официальной информации от правительства региона, после взрыва в больницы обратились 16 человек. Десять из них госпитализировали — один «тяжелый». В Таганроге ввели режим ЧС, а следственный комитет разбирается в деталях произошедшего.

Всего повреждены несколько зданий. К счастью, большинство из них — несильно. Насколько сообщают корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местные жители, даже стекла остались на местах. А администрация пообещала как можно скорее заняться восстановлением зданий.

Местная жительница Илона Венченко была на месте трагедии и увидела людей, которым никто не мог помочь. Это было на Лермонтовском переулке, 20.

«Пострадавшие звонили при мне по всем инстанциям. Тогда я попросила нашего депутата района Сады-1 Ларису Овсиенко помочь людям, и она сразу приехала и организовывала подвоз продуктов и всего остального за свой личный счет. Я ее лично поблагодарила за помощь, а потом опубликовала пост в соцсетях», — говорит Илона.

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