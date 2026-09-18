Владельцы iPhone 18 Pro Max в России не смогут пользоваться как минимум 18 функциями и сервисами. Об этом сообщают « Известия ». Большинство ограничений связано с системой Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык.

Из-за этого пользователям будут недоступны обновленная Siri с персональным контекстом, интеграция ChatGPT через голосового помощника и Writing Tools для работы с текстами. Ограничения также затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up.

Кроме того, отсутствие поддержки русского языка распространяется на Live Translation. Поэтому владельцам смартфонов в России недоступен мгновенный перевод разговоров через наушники AirPods.