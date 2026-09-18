Купили iPhone 18 Pro Max? 18 функций не будут работать в России — и это только начало
«Известия»: владельцам iPhone 18 Pro Max в России недоступны 18 функций
Владельцы iPhone 18 Pro Max в России не смогут пользоваться как минимум 18 функциями и сервисами. Об этом сообщают «Известия». Большинство ограничений связано с системой Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык.
Из-за этого пользователям будут недоступны обновленная Siri с персональным контекстом, интеграция ChatGPT через голосового помощника и Writing Tools для работы с текстами. Ограничения также затрагивают Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фотографиям и функцию Clean Up.
Кроме того, отсутствие поддержки русского языка распространяется на Live Translation. Поэтому владельцам смартфонов в России недоступен мгновенный перевод разговоров через наушники AirPods.