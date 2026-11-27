За 10 месяцев 2026 года читинские таможенники изъяли у туристов, возвращавшихся из Китая, 12 кастетов. Об этом сообщила пресс-служба таможни. Во всех случаях возбуждены дела об административных правонарушениях.

Туристы объясняли, что купили предметы как сувениры и не знали о запрете. В таможне напомнили, что кастеты относятся к ударно-дробящему холодному оружию, а закон «Об оружии» полностью запрещает их ввоз и оборот в любом количестве, независимо от цели покупки. Перед поездками за границу ведомство советует заранее изучать правила перемещения товаров на сайте ФТС в разделе для физических лиц.