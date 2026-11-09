Купили в 2023-м и не ездили: почему этот Cayenne стоит как квартира в регионе

«Авто.ру»: в Ульяновске Porsche Cayenne без пробега выставили на продажу

Общество

В Ульяновске на продажу выставили Porsche Cayenne 2021 года выпуска с почти нулевым пробегом — всего 2700 километров. По данным «Авто.ру», первый и единственный владелец купил автомобиль у дилера в 2023 году. За кроссовер просят ₽9,5 млн.

На снимках машина выглядит в отличном состоянии. В объявлении указано, что автомобиль проходил плановое техобслуживание, хотя фактически за рулем никто не ездил. Для Porsche набор опций довольно скромный, а вместе с машиной продавец отдает зимние шины.

Под капотом Cayenne — трехлитровая турбированная «шестерка» мощностью 340 л. с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до «сотни» занимает 6,2 секунды. Таким образом, речь идет о практически новом автомобиле, который, несмотря на возраст, почти не эксплуатировали, — и цена отражает именно это обстоятельство.

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