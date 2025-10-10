Курьер-мигпант оставил эротический рисунок в подъезде многоэтажки Краснодара

Курьер-мигрант оставил после себя скандальный след — эротический рисунок, нанесенный в подъезде жилого дома. Факт вандализма был зафиксирован камерой видеонаблюдения, и ролик попал в телеграм-канал Марины Ахмедовой, главного редактора «Регнума» и члена Совета по правам человека при президенте РФ, передает «Лента.ру».

Инцидент произошел в Краснодаре. На кадрах видно, как доставщик, находясь на площадке перед лифтом, оставляет непристойное изображение на стене. Ахмедова также опубликовала фотографию самого рисунка — это схематичная зарисовка женской фигуры с грудью.

Главный редактор «Регнума» прокомментировала рисунок, отметив, что он отражает «какого рода энергия бурлит» в художнике. Она также поделилась реакцией службы доставки, которая в ответ на жалобу клиента предложила ему компенсацию в виде купона номиналом 200 руб.

