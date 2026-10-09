Курьер против диплома: эксперт Варакин объяснил, почему доставщик может зарабатывать больше

Эксперт Варакин: курьер может зарабатывать больше людей с высшим образованием

Общество

Кадровый эксперт Илья Варакин заявил, что курьер может зарабатывать больше человека с высшим образованием. По его словам, доход в доставке зависит от количества отработанных часов. Об этом он рассказал radiokp.ru.

Варакин не видит противоречий в том, что курьер может получать больше специалиста с дипломом. Он объяснил, что оплата труда зависит от экономики конкретной сферы и компании. Даже одинаковые должности руководителей в небольшом бизнесе и крупной организации могут предполагать разный уровень ответственности и зарплаты. Озвучиваемый заработок в ₽190 тысяч эксперт назвал достижимым.

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