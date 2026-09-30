Куртка Hermes, колье Van Cleef и тапочки Gucci: что нашли таможенники у пассажирки из ОАЭ

Таможенники в Домодедово обнаружили у российской туристки, прибывшей из Шарджи, 32 незадекларированных изделия известных брендов общей стоимостью ₽4,2 млн. Об этом сообщает ФТС. Женщину остановили для проверки после прохождения «зеленого коридора».

В ее багаже находились серьги, туфли, брелок в форме льва, сумка Schiaparelli, пепельницы из кожи и металла Saint Laurent, тапочки Gucci, а также аксессуары Miu Miu и Louis Vuitton. Помимо этого, пассажирка сняла с себя куртку Hermes, сумку Saint Laurent и колье Van Cleef & Arpels, чтобы предъявить инспекторам, а еще одну сумку Chanel достала из-под одежды. Россиянка пояснила, что спрятала аксессуар из опасений кражи, а о требованиях по декларированию товаров не знала.

Экспертиза подтвердила подлинность изделий. В частности, специалисты установили, что украшения изготовлены из медного сплава с золотым покрытием и золота 750-й пробы с вставками из оникса. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Ей грозит штраф до двукратной стоимости незадекларированных изделий, а также их конфискация.