Кувшин, в котором лежали 37 тел: как археологи объяснили назначение тысяч загадочных каменных сосудов

В одном из каменных кувшинов на Равнине кувшинов в центральной части Лаоса археологи обнаружили плотно размещенные человеческие останки, принадлежавшие примерно 37 людям. Радиоуглеродное датирование показало, что кости помещали внутрь в течение почти 270 лет — с 890 по 1160 год. Результаты опубликованы в журнале Antiquity.

По мнению исследователей, сосуд мог использоваться одной семьей или более широкой группой родственников во время обрядов, посвященных предкам. Найденные останки относятся к вторичному захоронению: тела сначала разлагались в другом месте, после чего кости переносили в крупный кувшин. Ученые допускают, что первоначально умерших хоронили в небольших каменных емкостях, а позднее перемещали в более вместительные.

Вместе с костями найдены 20 стеклянных бусин, пять каменных плит, обломки керамики, железный нож и маленький колокольчик. Часть черепков удалось соединить и восстановить форму круглого горшка. Нож и колокольчик похожи на предметы из ранее изученных погребальных комплексов. Анализ бусин показал, что сырье для них поступало из Южной Индии и Месопотамии, что может говорить о неизвестных ранее торговых связях жителей Лаоса.

Похоронные традиции в разных частях региона могли различаться. В дальнейшем ученые планируют исследовать кости, чтобы выяснить происхождение людей, особенности их жизни и возможное родство.