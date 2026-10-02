Кузбассцы заплатят больше: тарифы на коммуналку выросли, а депутаты сами попросили?

РЭК Кузбасса повысила цены на отопление и воду в регионе по просьбе депутатов

Общество

Жители Кузбасса будут платить больше за отопление, воду и электричество. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Кузбасса приняла новые тарифные решения. Изменения затронули Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайгу и Юргу, передает «Сибдепо».

Также они коснулись Беловского, Гурьевского, Ижморского, Кемеровского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого, Мариинского, Междуреченского, Новокузнецкого, Прокопьевского и Промышленновского округов. Кроме того, пересмотрены тарифы на воду в Новокузнецке и поселке Белогорск.

Как сообщили в РЭК, изменить расценки попросили городские депутаты, чтобы обновить старые трубы и установить новую очистку воды. Для однокомнатной квартиры площадью 32 кв. м с одним жильцом прибавка составит около ₽400, для квартиры 45 кв. м с двумя жильцами — около ₽650. Плата за содержание дома и капремонт при этом не меняется. Напомним, в большинстве городов области с 1 октября коммуналка выросла примерно на 14%, а в Кемерове, Белове и Новокузнецке — на 26%.

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