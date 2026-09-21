Квартира без отопления, а счета приходили: как собственница из Кизилюрта добилась перерасчета

Жительница Кизилюрта добилась в суде отмены платы за отопление, которого в ее квартире никогда не было. Кизилюртовский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску собственницы квартиры к ресурсоснабжающей организации, сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Женщина владеет квартирой в многоквартирном доме на улице Г. Цадасы. Ответчик — АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» — начислял плату за отопление, несмотря на отсутствие в квартире централизованного отопления и горячего водоснабжения. Это подтверждено актом управляющей организации. Доказательств подключения дома к централизованным сетям ответчик не представил.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Действия ответчика признаны незаконными. На организацию возложена обязанность произвести перерасчет, исключить задолженность из лицевого счета и прекратить начисление платы до фактического подключения квартиры к централизованной системе отопления.