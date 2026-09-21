Квартира из «Брата-2» продана за ₽110 млн: Ирина Салтыкова избавилась от недвижимости на Пречистенке

Певица Ирина Салтыкова продала две квартиры в Москве. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Одна из них использовалась для съемок фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

Квартира на улице Пречистенка площадью 114 кв. м, в которой снимались сцены из культовой киноленты, продана за ₽110 млн. Вторую квартиру, в жилом комплексе «Астра», артистка продала за ₽40 млн. Новый владелец сдал помещение в аренду за ₽150 тыс. в месяц.

Сама Салтыкова переехала в частный дом на Рублевке стоимостью около ₽300 млн.