«Квартира не крепость»: депутат напомнил, за что могут выселить даже собственника жилья

Владельца квартиры могут принудительно лишить жилья за систематическое нарушение прав соседей и правил эксплуатации помещений.

Такую меру ответственности для недобросовестных собственников в интервью РИА Новости прокомментировал Александр Якубовский, член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Парламентарий уточнил, что основанием для радикальных санкций служат не разовые, а регулярно повторяющиеся нарушения. В их числе — ночной шум, агрессивное поведение, угрозы в адрес других жильцов, а также действия, создающие реальную опасность для окружающих.

Отдельная причина для возможного выселения — использование жилого помещения не по целевому назначению. Речь идет о случаях, когда квартиру превращают в мини-гостиницу (хостел), коммерческий склад или офис. Подобная деятельность ухудшает условия жизни в доме для всех остальных собственников, нарушая покой, санитарные нормы и правила безопасности.

Ранее риелтор Апрелев объяснил, почему «схема Долиной» не остановила рынок.