Квартиру сдали, а метраж «подрос»: юрист объяснил, когда за лишние метры можно не платить

Юрист Илья Русяев в беседе с « Абзацем » объяснил, как действовать дольщику, если площадь сданной квартиры оказалась больше указанной в договоре долевого участия. По его словам, расхождение между проектной и фактической площадью встречается практически всегда, поскольку строительные технологии не позволяют соблюсти сантиметровую точность на этапе проектирования.

Эксперт напомнил, что закон о долевом строительстве допускает отклонение до пяти процентов. Если превышение выходит за прописанные в договоре пределы, дольщик вправе в одностороннем порядке отказаться от сделки и потребовать от застройщика возврата денег с процентами. Если же увеличение укладывается в эти границы, расторгнуть договор не получится, а вопрос доплаты решается строго по его условиям. Требование застройщика внести дополнительные деньги законно только при наличии в договоре прямого пункта с порядком расчета. Если такого условия нет, оснований требовать доплату у компании не возникает.

Перед подписанием акта приема-передачи юрист советует сверить техплан и проверить коэффициенты: для лоджий применяется коэффициент 0,5, для балконов — 0,3. Если денег на доплату сразу нет, вносить всю сумму единовременно не обязательно — с застройщиком можно договориться о рассрочке либо увеличить сумму ипотечного кредита через банк.