Жители поселка Атамановка Читинского округа столкнулись с необоснованно завышенными квитанциями за коммунальные услуги, однако ресурсоснабжающая организация уже провела перерасчет, выявив технические ошибки в начислениях.

Как сообщает издание «Чита.Ру», местные жители, исправно вносившие платежи, в ноябре получили счета с задолженностью, достигающей ₽14 560,95. По словам одной из обратившихся в редакцию жительниц, аналогичные проблемы возникли у многих соседей, включая пенсионеров, для которых такие凭空 возникшие суммы являются неподъемными. При этом ресурсная компания первоначально игнорировала попытки абонентов получить разъяснения по телефону. В компании «Энергия — Чита» признали наличие сбоев.

Выяснилось, что задолженность сформировалась по двум причинам. Во-первых, при оплате через банк клиент не указывал адрес или лицевой счет, из-за чего платежи были разнесены некорректно. Во-вторых, начисления за горячую воду за август, сентябрь и октябрь были произведены по нормативу, несмотря на наличие в квартире прибора учета.

После обращения в СМИ специалисты компании связались с заявителем, объяснили причины расхождений, перенесли платежи на нужные месяцы и произвели итоговый перерасчет.