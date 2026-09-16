Lada Azimut выходит в серию: АвтоВАЗ назвал точный месяц старта, а дизайн разрабатывали в Москве

АвтоВАЗ вновь подтвердил планы начать серийное производство нового кроссовера LADA Azimut в сентябре 2026 года. Эту дату озвучил президент компании Максим Соколов в интервью в рамках программы «Картина мира» на телеканале «Культура».

Соколов рассказал о дизайн-центре АвтоВАЗа, который в большей степени работает в Москве, а не в Тольятти. Именно этот центр формирует новый облик автомобилей LADA. Его силами был разработан и дизайн Azimut: высокая линия капота, 18-дюймовые диски, вертикальные объемы передней и задней частей кузова, покатая крыша и динамичный наклон заднего стекла со стойками.

Как сообщали в пресс-службе АвтоВАЗа, фирменный X-стиль в LADA Azimut получил новое прочтение, приблизившись к минималистичному дизайну электронных гаджетов. Этого удалось добиться в том числе за счет уникальной айдентики боковин в виде акцентированных колесных арок, разделенных на горизонтальные и вертикальные наклонные элементы.