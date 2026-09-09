Lada Granta подорожала на 273,9% за 14 лет: во сколько теперь обходится некогда бюджетный бестселлер

Lada Granta, которая удерживает звание бестселлера российского авторынка с 2012 года, за 14 лет подорожала на 273,9%. Средняя стоимость модели выросла на ₽861,5 тыс. и к августу 2026 года достигла ₽1,176 млн. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на данные НАПИ.

Наиболее резкие скачки цен фиксировались в августе 2022 года (плюс 25%) и в августе 2024-го (плюс 28,7%). Аналитики НАПИ связывают это с расширением модельного ряда: после возвращения упрощенной версии АвтоВАЗ постепенно увеличивал число опций, а затем выпустил Granta Sport в 2023 году и лифтбек Active Cross в 2025-м.

Сейчас базовая Granta 2026 года стоит от ₽850 тыс., а Granta Sport в кузове лифтбек — ₽1,677 млн. Параллельно, 31 августа 2026 года, АвтоВАЗ вывел на рынок обновленную Lada Niva Legend. Внедорожник доступен в четырех комплектациях — «Классик», «Драйв», «Урбан» и «Черная серия» — по цене от ₽1,2 млн до ₽1,37 млн.