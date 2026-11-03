Лает соседская собака? Кинолог объяснил, когда это тревога питомца, а когда — повод для протокола

Кинолог Голубев: лай соседской собаки может быть связан с тревогой питомца

Общество

Лай соседской собаки может быть связан с тревогой или болезнью питомца, а также с тем, что животное оставили без присмотра. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он разделил ситуацию на два принципиально разных сценария: когда собака просто мешает шумом и когда она брошена без присмотра — во втором случае уже применяются нормы о жестоком обращении с животными.

По словам Голубева, если хозяин дома или ненадолго отлучился, ответственность за лай наступает по региональным нормативам, поскольку единого федерального закона о тишине в России нет. Штраф за нарушение покоя возможен в ночное время, обычно с 23:00 до 7:00, однако его размер зависит от региона; днем привлечь владельца сложнее, а ключевым доказательством станет протокол участкового по заявлению соседей. Кинолог подчеркнул, что обращение в административные органы должно быть крайней мерой: сначала стоит поговорить с владельцем — возможно, он не знает, что питомец мешает. Собака может лаять из-за тревоги, оставаясь одна, или из-за болезни, и сепарационную тревогу можно проработать с кинологом.

Если хозяин грубит и не решает проблему, соседи вправе прибегнуть к административным мерам. При этом самовольно спасать животное нельзя: следует связаться с хозяином или родственниками, а если это не удалось — зафиксировать ситуацию на видео и обратиться к участковому. Проникать в чужое жилище без согласия закон допускает лишь в исключительных случаях, и лай собаки к ним не относится; вскрывать дверь при законных основаниях могут полиция, участковый или МЧС. Если участковый бездействует, Голубев советует жаловаться в прокуратуру или вышестоящему руководству полиции.

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