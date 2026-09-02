Лак на ногтях «обманывает» датчик кислорода: врач рассказал, какие украшения тела мешают анестезии и реанимации

Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по анестезиологии и реаниматологии МОНИИАГ имени Краснопольского Алексей Пырегов в беседе с KP.RU объяснил, что татуировки, пирсинг и лак на ногтях могут быть противопоказанием к анестезии.

Специалист отметил, что опытные врачи при необходимости способны найти чистые участки кожи для введения обезболивающего, однако формально при наличии татуировки процедуру лучше не проводить. Пирсинг языка или носа тоже мешает: регионарная анестезия может потребовать перехода на общую с интубацией, а значит, оборудование для реанимации должно быть готово. Пирсинг способен этому помешать.

Отдельно Пырегов обратил внимание на лак на ногтях. Датчик насыщения крови кислородом устанавливается на пальце, а покрытие «обманывает» его, делая показания недостоверными.