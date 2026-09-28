Лазер на концерте может сжечь сетчатку: офтальмолог предупредил о необратимом повреждении

По словам специалиста, технические устройства, которые артисты используют на концертах, должны быть сертифицированы. При правильных настройках, умеренной мощности и высоком качестве они не вредят глазам. Однако при поломке угроза для зрения сохраняется. Обычно пациенты жалуются на затуманивание зрения, особенно при сравнении правого и левого глаза. До концерта человек мог видеть одинаково, а после — появиться «туман» или черное пятно. Сагоненко подчеркнул, что снижение зрения — основной симптом: при лазерном повреждении глаз обычно не болит и не краснеет. При легких травмах может возникнуть отек сетчатки; своевременное лечение помогает восстановить зрение. Грубые повреждения оставляют темное пятно по центру сетчатки или помутнение на всю жизнь.