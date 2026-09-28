Лазер на концерте может сжечь сетчатку: офтальмолог предупредил о необратимом повреждении
Офтальмолог Сагоненко: сбой лазера на концерте грозит ожогом сетчатки
Офтальмолог Дмитрий Сагоненко предупредил, что сбой в работе концертных лазеров или неправильная настройка оборудования могут привести к лучевому ожогу сетчатки. При серьезном воздействии повреждение способно оказаться необратимым. Об этом врач рассказал «Абзацу».
По словам специалиста, технические устройства, которые артисты используют на концертах, должны быть сертифицированы. При правильных настройках, умеренной мощности и высоком качестве они не вредят глазам. Однако при поломке угроза для зрения сохраняется. Обычно пациенты жалуются на затуманивание зрения, особенно при сравнении правого и левого глаза. До концерта человек мог видеть одинаково, а после — появиться «туман» или черное пятно. Сагоненко подчеркнул, что снижение зрения — основной симптом: при лазерном повреждении глаз обычно не болит и не краснеет. При легких травмах может возникнуть отек сетчатки; своевременное лечение помогает восстановить зрение. Грубые повреждения оставляют темное пятно по центру сетчатки или помутнение на всю жизнь.