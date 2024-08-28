Le Canard Chainé: Дуров признался полиции, с кем должен был встретиться во Париже

Задержанный на выходных в парижском аэропорту российский бизнесмен и сооснователь Telegram Павел Дуров прилетел в Париж на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На такой первоначальный исход событий со ссылкой на источник в Елисейском дворце указывает еженедельная сатирическая газета Le Canard Chainé.

Сообщается, что в этом сам Дуров признался жандармам на первом же допросе в полицейском участке после задержания. При этом, как пишет издание, власти республики уже успели опровергнуть данное заявление предпринимателя.

«Официальный Париж утверждает, что в день задержания Дурова французский лидер находился с визитом в Ле Туке», — приводится в материале газеты.

На указанное заявление Дурова уже отреагировал оппозиционный французский политик Флориан Филиппо. В запрещенной в России соцсети Х он высказал мнение, что Макрон вполне способен на такой обман: заманить бизнесмена в Париж, а самому покинуть столицу под каким-нибудь надуманным предлогом.

«Макрон вполне способен на такой обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона!» — написал Филиппо.

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем.