Лебедев диагностировал главную национальную болезнь России
Артемий Лебедев назвал ориентирование на западный опыт главной болезнью России
Фото: [Артемий Лебедев на открытии VK Fest -2024 в московских «Лужниках»/Медиасток.рф]
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем последнем обзоре новостей во «ВКонтакте» жестко раскритиковал распространенную в России практику создания аналогов западных проектов.
По мнению дизайнера, тенденция копирования стала настоящей «национальной болезнью», мешающей развитию оригинальных идей. Лебедев привел в пример Московский кинофестиваль, который часто называют «российским Оскаром». Он подчеркнул, что такие сравнения только подчеркивают вторичность отечественных проектов.
«Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"», — заявил Лебедев.
Основатель «Студии Артемия Лебедева» признался, что не испытывает уважения к тем, кто копирует успешные западные идеи вместо создания собственных. По его мнению, для творцов это путь в никуда.
Ранее сообщалось, что блогер Лебедев побывал в Нахичеванской Республике и назвал ее «фантастически унылой».