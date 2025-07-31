Лебедев диагностировал главную национальную болезнь России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем последнем обзоре новостей во «ВКонтакте» жестко раскритиковал распространенную в России практику создания аналогов западных проектов.

По мнению дизайнера, тенденция копирования стала настоящей «национальной болезнью», мешающей развитию оригинальных идей. Лебедев привел в пример Московский кинофестиваль, который часто называют «российским Оскаром». Он подчеркнул, что такие сравнения только подчеркивают вторичность отечественных проектов.

«Наша самая большая национальная, кстати, болезнь — когда мы пытаемся сказать, что мы пытаемся заменить, что Московский кинофестиваль — это российский "Оскар"», — заявил Лебедев.

Основатель «Студии Артемия Лебедева» признался, что не испытывает уважения к тем, кто копирует успешные западные идеи вместо создания собственных. По его мнению, для творцов это путь в никуда.

Ранее сообщалось, что блогер Лебедев побывал в Нахичеванской Республике и назвал ее «фантастически унылой».