Легковушка врезалась в бордюр и вылетела на встречку: в Ленинске-Кузнецком погибли двое 18-летних

Вечером 17 сентября в Ленинске-Кузнецком на улице Пригородной произошло смертельное ДТП. Как сообщает « Сiбдепо », 20-летний водитель легкового автомобиля, не имея прав, не справился с управлением, врезался в бордюр и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом.

В результате водитель и 18-летний пассажир погибли на месте. Еще двое 18-летних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Позже выяснилось, что с начала года водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.