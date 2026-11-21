Суд в Ухте вынес решение в пользу семьи несовершеннолетней пациентки, обязав Республиканскую детскую клиническую больницу компенсировать расходы на приобретение жизненно важного препарата. Истцы были вынуждены купить лекарство самостоятельно за ₽234 тыс., так как в медучреждении его не оказалось в наличии во время стационарного лечения ребенка, передает Комиинформ⁠ .

В ходе разбирательства было установлено, что девочка имела законное право на бесплатное получение медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВП), утвержденного правительством РФ. Однако больница не обеспечила пациента необходимым средством, что создало угрозу здоровью несовершеннолетней и прервало курс терапии.

Признав факт неисполнения учреждением обязанностей по закупке лекарств за счет регионального бюджета, суд постановил взыскать с больницы полную стоимость приобретенного родителями препарата (₽234 тыс.), а также выплатить ₽10 тыс. в качестве компенсации морального вреда. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу.