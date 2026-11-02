Лекарства в другие баночки и картотека излечений: приемы сокрытия диагноза в СССР

Раскрытие диагноза стало для западной медицины скорее вынужденным шагом: долгое время там диагнозы особо никому не раскрывали. Такое объяснение привел антрополог Мохов. По его словам, врачу правда была невыгодна — платят за лечение, а не за объяснения, а с правдой приходят агрессия, непонимание и разговоры о смерти, передает «Газета.RU ».

Логику советской системы Мохов описал так: здоровье человека — не его зона ответственности, а общественное благо и достояние, и своим телом он распоряжается не до конца, поскольку решение принимает государство. Пациент в этой конструкции — «единица», которая занимает койко-дни и потребляет таблетки.

Свою роль сыграла деонтология — предписания для медиков, спускавшиеся в СССР сверху от идеологов здравоохранения. Один из ее основателей, Николай Петров, был основоположником онкологии, поэтому правила сокрытия отрабатывались прежде всего на раке: само озвучивание диагноза считали вредным для больного, правду сообщали родственникам, но просили не говорить пациенту. По словам Мохова, позиция советской врачебной этики звучала так: пациенту лучше пребывать в неведении и сладостных мыслях о том, что советская медицина все может исправить.

Практик обмана было много: знающим больным перекладывали лекарства в другие баночки, врача учили уводить пациента по ложному следу, а медсестры должны были держать картотеку успешных излечений. Слово «рак» заменяли эвфемизмами вроде «эта болезнь»: Лидия Чуковская в дневнике 1960 года, узнав о болезни Бориса Пастернака, назвала рак «псевдонимом смерти» — отсюда и название книги Мохова. Сокрытие часто работало наоборот: пациенты знали эти приемы и понимали, что их обманывают, отсюда недоверие старшего поколения к врачам. Большим институтам не доверяют везде, но в России советский опыт этот эффект усилил, заключил антрополог.